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Хто зобов’язаний подати декларацію про майновий стан та доходи за 2024 рік та у які строки

11:49, 16 січня 2025
Фізичні особи-підприємці, окрім тих, хто на спрощеній системі, та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, повинні подати декларацію до 1 травня року, що настає після звітного.
Хто зобов’язаний подати декларацію про майновий стан та доходи за 2024 рік та у які строки
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Податкова служба у Харківській області повідомляє, хто подає податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2024 рік та у які строки.

Обов’язок подання декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік поширюється на підприємців, які не обрали спрощену систему оподаткування, осіб із незалежною професійною діяльністю, іноземців, які стали резидентами України, та громадян, які виїжджають за кордон на постійне проживання.

Строки подання декларації:

  • фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, наступного за звітним (30.04.2025 р.);
  • громадяни, у яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації – до 1 травня року, наступного за звітним (30.04.2025 р.);
  • фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) у разі припинення підприємницької діяльності – протягом 20 календарних днів місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.
  • резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду;
  • фізичні особи, у яких є право на податкову знижку,– до 31 грудня (включно) року, наступного за звітним.

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декларація податкова

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