ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження двох суддів строком на один рік.

У середу, 15 січня, Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

судді Селидівського міського суду Донецької області Черкова Володимира Геннадійовича до Гадяцького районного суду Полтавської області;

судді Середино-Будського районного суду Сумської області Темірова Черкаса Мукаіловича до Зарічного районного суду міста Суми.

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