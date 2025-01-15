ВККС рекомендует откомандировать двух судей в другие суды

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке двух судей сроком на один год.

В среду, 15 января, Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год:

судьи Селидовского городского суда Донецкой области Черкова Владимира Геннадьевича в Гадячский районный суд Полтавской области;

судьи Середино-Будского районного суда Сумской области Темирова Черкасса Мукаиловича в Заречный районный суд города Сумы

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