ВККС рекомендовала назначить на должности двух судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

В среду, 15 января, Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о рекомендациях по назначению на должности судей.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

Павленко Наталья Анатольевна для назначения на должность судьи Хозяйственного суда Херсонской области;

Медведеву Наталью Анатольевну для назначения судьи Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Также мы писали, что ВККС рекомендует откомандировать двух судей в другие суды.

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