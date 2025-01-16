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Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер прибув в Україну — заплановано підписання угоди про столітнє партнерство

08:30, 16 січня 2025
Очікується, що Кір Стармер та Володимир Зеленський підпишуть договір про 100-річне партнерство.
Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер прибув в Україну — заплановано підписання угоди про столітнє партнерство
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У четвер, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Київ, щоб зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським. Очікується, що лідери підпишуть договір про 100-річне партнерство.

Документ охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика, торгівля, інтеграція України у європейські та світові структури, повідомляє Associated Press.

Зазначається, що неоголошений візит Стармера є його першою поїздкою до України з моменту вступу на посаду в липні 2024 року. Хоча він уже відвідував країну 2023 року, коли був лідером опозиції. 

Під час цього візиту до Києва Стармер також обговорить, які гарантії безпеки Британія може запропонувати Україні.

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Україна Володимир Зеленський Велика Британія Стармер

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