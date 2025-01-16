Валерий Залужный в Киеве встретил премьер-министра Кира Стармера и подтвердил план подписать столетнее соглашение

Самое главное ожидание – это подписание важного соглашения о 100-летнем партнерстве между нашими странами, – сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Как мы писали, с необъявленным визитом в Украину прибыл премьер-министр Британии Кир Стармер. В Киеве его встречал посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Он прокомментировал визит премьера Британии и подтвердил намерения подписать соглашение о 100-летнем партнерстве.

"Это его первый визит в Украину во главе британского правительства и он точно будет насыщен событиями. Британская сторона активно помогает нам в эти сложные времена. Поэтому на переговорах в Киеве высшее руководство Украины и Великобритании обсудят дальнейшее сотрудничество, в первую очередь, в сфере безопасности", - сообщил Залужный в Телеграм.

Он добавил, что важным результатом визита Стармера станет подписание ключевого Соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией, которое будет включать сотрудничество в сферах обороны, науки и культуры.

"Также мы планируем возобновить работу Диалога стратегического партнерства - это тот инструмент, который позволит нам эффективно обсуждать и решать разные вопросы двустороннего сотрудничества. Нам нужно быть вместе, чтобы становиться еще сильнее в этой тяжелой борьбе, которую ведет Украина против агрессора", - подытожил Валерий Залужный.

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