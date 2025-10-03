В новой программе МВФ будут структурные маяки по правовым реформам – Роксолана Пидласа

МВФ подготовит новую программу для Украины, в которой также будут требования относительно реформ в сфере судебной власти и антикоррупции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В начале ноября миссия МВФ проведет официальные переговоры по поводу подготовки новой программы с Украиной. В новой программе также будет уделяться внимание судебной реформе и антикоррупционным мерам. Об этом сообщила глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа в интервью РБК-Украина.

Так, она опровергла, что в новых условиях от МВФ будет отсутствовать такое же внимание к антикоррупции, как в нынешней программе.

«Будут структурные маяки, которые попадают в сферу rule of law, верховенства права. То есть несмотря на то, что мы вроде как сейчас завершаем действующую программу, и, казалось бы, можно ничего уже не делать, но в МВФ все равно очень следят и мониторят, например, как создается отборочная панель для выбора членов Счетной палаты.

Они прямо на каждой встрече об этом говорят. Кроме этого, скорее всего, принятие бюджета будет prior action для программы МВФ», – подчеркнула она.

Сумма программы еще не определена. «К сожалению, скорее всего, она будет меньше, чем нынешняя программа», – отметила Пидласа.

Напомним, ранее первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк заявил, что примерно в декабре 2025 года Украину ждет новая программа с МВФ на, скорее всего, следующие 4 года и с новой суммой финансирования.

«Соответственно, многие маяки из действующей программы скорее всего исчезнут, например, те же «поправки Лозового», – считает Ярослав Железняк.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Украина в меморандуме с МВФ обязалась до конца июля отменить автоматическое закрытие дел из-за истечения сроков расследования (и это именуется «отменой поправок Лозового»).

Сейчас, если после сообщения лицу о подозрении завершился определенный УПК срок и дело не передано в суд – производство закрывается. Но соответствующие органы, в частности, из антикоррупционной инфраструктуры, не всегда успевают уложиться в отведенные сроки. Поэтому в Раде начали появляться различные инициативы, чтобы эту ситуацию «исправить».

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года Верховная Рада не включила в повестку дня соответствующие законопроекты.

До этого бизнес-ассоциации обнародовали совместное заявление по законопроектам 12367 и альтернативным ему 12367-1, 12367-2, 12367-3, указав, что предложенные изменения содержат риски парализации и блокировки хозяйственной и коммерческой деятельности из-за следственных действий и затягивания сроков. Ведь изменения в случае принятия коснутся всего УПК, то есть, всех дел, а не только дел коррупционеров.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.