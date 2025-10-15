Украинцы не получили нацкешбэк за август – в чем причина

Украинцы ждут нацкешбэк за август — в Дии говорят, что выплаты уже готовятся.

В Дии сообщили, что выплата Национального кешбэка за август находится на финальном этапе обработки и скоро поступит на карты украинцев.

По данным Министерства экономики, август стал рекордным месяцем по объему покупок украинских товаров, поэтому в этот раз кешбэк будет самым большим за всю историю программы.

«Ваша поддержка украинского бизнеса была рекордной в августе, поэтому это будет самый большой кешбэк за всю историю программы. Чтобы его начислить, система обрабатывает миллионы транзакций, поэтому нужно немного больше времени, чем обычно», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается заключительный этап обработки платежей, и Минэкономики вместе с партнерами работают над тем, чтобы выплаты украинцам поступили как можно скорее.

