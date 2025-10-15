Українці не отримали нацкешбек за серпень – у чому причина

Українці чекають на нацкешбек за серпень — у Дії кажуть, що виплати вже готують.

У Дії повідомили, що виплата Національного кешбеку за серпень перебуває на фінальному етапі обробки та незабаром надійде на картки українців.

За даними Міністерства економіки, серпень став рекордним місяцем за обсягом покупок українських товарів, тому цього разу кешбек буде найбільшим в історії програми.

«Ваша підтримка українського бізнесу була рекордною в серпні, тож це буде найбільший кешбек за всю історію програми. Щоб його зарахувати, система обробляє мільйони транзакцій, тому потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай», — йдеться в повідомленні.

Наразі триває завершальний етап обробки платежів, і Мінекономіки разом із партнерами працює над тим, щоб виплати українцям надійшли якомога швидше.

