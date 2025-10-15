Практика судов
В Китае вор в парике украл у молодоженов свадебные подарки на 50 тысяч долларов

19:50, 15 октября 2025
Мужчина узнал о свадьбе через социальные сети, проник в дом молодоженов после празднования и украл всю наличку.
В Китае вор в парике украл у молодоженов свадебные подарки на 50 тысяч долларов
В провинции Цзянси, на востоке Китая, полиция задержала мужчину, который ограбил семью сразу после свадьбы, похитив 380 тысяч юаней (более 53 тысяч долларов США). Злоумышленник узнал о церемонии через социальные сети. Об этом сообщает South Morning China Post.

Как действовал вор

Правоохранители установили, что 2 октября мужчина по фамилии Пен был арестован у себя дома после нескольких дней розыска. Он нашёл будущую жертву — также по фамилии Пен — в Douyin (китайская версия TikTok). Там он увидел видео свадебного торжества, в котором гости упоминали имя «Босс Пен из деревни Тешань».

Используя картографическое приложение, преступник нашёл адрес семьи и в ту же ночь прибыл в деревню в парике, чтобы его не узнали. Он проник в дом и похитил всю наличность, которая хранилась в коробке.

Деньги были свадебными подарками

На следующее утро семья обратилась в полицию. Владелец дома сообщил, что среди украденных денег — подарки от гостей, приданое невестки и семейный подарок для неё. Сначала подозрение пало на кого-то из гостей.

Полицейские опросили соседей и просмотрели записи с камер наблюдения. На одном из видео видно, как мужчина с чемоданом покидает район в 4 часа утра. В итоге его вычислили по автомобилю и задержали дома.

Признание и мотив

Во время обыска украденные деньги нашли в магазине жены преступника. Пен признался в содеянном и объяснил, что имеет большие долги из-за азартных игр. Он специально выбирал семьи, которые недавно отпраздновали свадьбу, зная, что в это время в доме хранится много наличных.

«Я действовал после праздника — тогда деньги ещё не успевают положить на счёт», — объяснил он.

Ранее этот же мужчина ограбил ещё две семьи, похитив у каждой по 20–30 тысяч юаней (примерно 2 800–4 200 долларов США). Он рассчитывал, что пострадавшие будут молчать, чтобы не подозревать близких и не провоцировать конфликты.

Злоумышленник в настоящее время находится под стражей, следствие продолжается.

