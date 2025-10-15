Практика судів
У Китаї злодій у перуці вкрав у молодят весільні подарунки на 50 тисяч доларів

19:50, 15 жовтня 2025
Чоловік дізнався про весілля через соцмережі, проник у дім молодят після святкування та викрав усю готівку.
У провінції Цзянсі, на сході Китаю, поліція затримала чоловіка, який пограбував сім’ю одразу після весілля, викравши 380 тисяч юанів (понад 53 тисячі доларів США). Зловмисник дізнався про церемонію через соціальні мережі. Про це повідомляє South Morning China Post.

Як діяв злодій

Правоохоронці встановили, що 2 жовтня чоловік на прізвище Пен був заарештований у себе вдома після кількох днів пошуків. Він знайшов майбутню жертву — також на прізвище Пен — у Douyin (китайська версія TikTok). Там він побачив відео весільного святкування, у якому гості згадували ім’я «Бос Пен із села Тєшань».

Використовуючи картографічний додаток, злочинець знайшов адресу сім’ї та тієї ж ночі прибув до села в перуці, щоб не бути впізнаним. Він проник у будинок і викрав усі готівкові кошти, які зберігалися в коробці.

Гроші були весільними подарунками

Наступного ранку родина звернулася до поліції. Власник будинку повідомив, що серед викрадених грошей — подарунки від гостей, посаг невістки та сімейний подарунок для неї. Спочатку підозри впали на когось із гостей.

Поліцейські опитали сусідів і переглянули відео з камер спостереження. На одному з них видно, як чоловік з валізою залишає район о 4-й ранку. Зрештою його вирахували за автомобілем і затримали вдома.

Зізнання і мотив

Під час обшуку викрадені гроші знайшли в магазині дружини злочинця. Пен зізнався у злочині та пояснив, що має великі борги через азартні ігри. Він спеціально обирав родини, які нещодавно святкували весілля, бо знав, що у цей час у домі зберігається багато готівки.

«Я діяв після святкування — тоді гроші ще не встигають покласти на рахунок», — пояснив він.

Раніше цей самий чоловік пограбував ще дві родини, викравши у кожної по 20–30 тисяч юанів (приблизно 2,800–4,200 доларів США). Він розраховував, що постраждалі мовчатимуть, аби не підозрювати близьких і не викликати конфлікти.

Зловмисник наразі перебуває під вартою, слідство триває.

