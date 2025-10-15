Татьяна Мостепан возглавила департамент здравоохранения КГГА

Департамент здравоохранения КГГА возглавит главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

Главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан назначена исполняющей обязанности директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (ДЗ КГГА).

Врач имеет более чем десятилетний опыт управления многопрофильной коммунальной больницей столицы.

«Мне как руководителю с более чем десятилетним опытом управления многопрофильной коммунальной больницей столицы предложили возглавить ДЗ КГГА. Решение я приняла и предложение согласовала. Сегодня меня назначили исполняющей обязанности директора ДЗ КГГА», — сообщила Мостепан.

13 октября с должности директора департамента здравоохранения КГГА была уволена Валентина Гинзбург, возглавлявшая ведомство на протяжении восьми лет.

