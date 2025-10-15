Тетяна Мостепан очолила департамент охорони здоров’я КМДА

Департамент охорони здоров'я КМДА очолить головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан.

Головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан призначена виконувачкою обов’язків директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (ДОЗ КМДА).

Лікарка має понад десятирічний досвід управління багатопрофільною комунальною лікарнею столиці.

«Мені як керівнику з понад десятирічним досвідом управління багатопрофільною комунальною лікарнею столиці запропонували очолити ДОЗ КМДА. Рішення я ухвалила і пропозицію прийняла. Сьогодні мене призначено виконувачкою обов’язків директора ДОЗ КМДА», — повідомила Мостепан.

13 жовтня з посади директора департаменту охорони здоров’я КМДА було звільнено Валентину Гінзбург, яка очолювала відомство протягом восьми років.

