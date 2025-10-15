В Тернопольской области группа военнослужащих облила мужчину горючей смесью и заставила голым бегать вокруг авто

Группа военнослужащих незаконно лишала свободы людей, избивала, требовала деньги и даже заставляла потерпевших бегать голыми после пыток.

Полицейские Тернопольской области выявили и задержали группу военнослужащих, причастных к насильственным и имущественным преступлениям. По данным следствия, военные незаконно лишали людей свободы, пытали, избивали, вымогали деньги и отбирали имущество.

В ходе спецоперации правоохранители задержали шестерых подозреваемых, еще одному фигуранту объявлено о подозрении.

Следствие установило, что нападавшие вывозили потерпевших за пределы города, применяли физическое насилие и вымогали деньги или ценности. В частности, у 27-летнего жителя Тернополя они отобрали автомобиль KIA, который полиция позже нашла в Киевской области.

Одного из потерпевших — военнослужащего, находившегося на лечении — похитили прямо с улицы, избивали и угрожали оружием, требуя 50 тысяч гривен.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющейся жидкостью и заставили бежать перед автомобилем. Позже избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.

Еще одно преступление зафиксировано в Ивано-Франковской области — там у потерпевшего угнали автомобиль.

В полиции отмечают, что жертв запугивали, а в случае обращения в полицию — угрожали физической расправой.

Для прекращения преступной деятельности полиция провела масштабную спецоперацию с участием бойцов роты особого назначения и спецподразделений КОРД из четырех областей. Проведены обыски в Тернопольской, Киевской и Харьковской областях, во время которых изъято оружие, мобильные телефоны, транспортные средства и другие доказательства.

Семерым фигурантам объявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 127 — пытки;

ч. 2 ст. 146 — незаконное лишение свободы или похищение человека;

ч. 4 ст. 187 — разбой;

ч. 2 ст. 289 — незаконное завладение транспортным средством.

Полиция устанавливает других лиц, причастных к преступной деятельности. Досудебное расследование продолжается.

Отмечается, что в полиции ZAXID.NET подтвердили: задержанные являются военнослужащими, которые прибыли из других областей и накануне проводили мобилизацию в Тернополе, в частности блокировали автомобили с гражданскими мужчинами внутри.

