На Тернопільщині група військовослужбовців облила чоловіка горючою сумішшю і заставила голим бігати навколо авто

19:36, 15 жовтня 2025
Група військовослужбовців незаконно позбавляла волі людей, била, вимагала гроші та навіть змушувала потерпілих бігати голими після катувань.
Поліцейські Тернопільської області викрили та затримали групу військовослужбовців, причетних до насильницьких та майнових злочинів. За даними слідства, військові незаконно позбавляли волі людей, катували, били, вимагали гроші та відбирали майно.

У ході спецоперації правоохоронці затримали шістох підозрюваних, ще одному фігуранту оголошено підозру.

Слідство встановило, що нападники вивозили потерпілих за межі міста, застосовували фізичне насильство і вимагали гроші або цінності. Зокрема, у 27-річного жителя Тернополя вони відібрали автомобіль KIA, який поліція згодом знайшла у Київській області.

Одного з потерпілих — військовослужбовця на лікуванні — викрали просто з вулиці, били та погрожували зброєю, вимагаючи 50 тисяч гривень.

Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

Ще один злочин зафіксовано на Івано-Франківщині — там у потерпілого викрали авто.

У поліції вказують, що жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції – погрожували фізичною розправою.

Для припинення злочинної діяльності поліція провела масштабну спецоперацію за участі бійців роти особливого призначення та спецпідрозділів КОРД з чотирьох областей. Проведено обшуки у Тернопільській, Київській і Харківській областях, під час яких вилучено зброю, мобільні телефони, транспортні засоби та інші докази.

Сімом фігурантам оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 127 — катування;
  • ч. 2 ст. 146 — незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
  • ч. 4 ст. 187 — розбій;
  • ч. 2 ст. 289 — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Поліція встановлює інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Досудове розслідування триває.

Зауважимо, що у поліції ZAXID.NET підтвердили, що затримання стосуються військовослужбовців, які приїхали з інших областей і напередодні проводили мобілізацію в Тернополі. Зокрема, блокували авто з цивільними чоловіками всередині.

поліція Тернопіль військовослужбовці

