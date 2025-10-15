Министр обороны США Пит Хэгсет призвал союзников НАТО нарастить закупки оружия для Украины

Программа PURL собрала 2 млрд долларов, но некоторые страны критикуют за задержку взносов.

Министр обороны США Пит Хэгсет призвал страны НАТО увеличить расходы на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL. Заявление прозвучало в Брюсселе перед встречей министров обороны Альянса на фоне отчета, который показал значительное сокращение военной поддержки Киева в июле и августе, сообщает Reuters.

«Мир достигается, когда вы сильны. Не тогда, когда вы используете сильные слова или машете пальцами, а когда у вас есть сильные и реальные возможности, которые уважают противники... Мы ожидаем сегодня, что больше стран пожертвуют еще больше, что они приобретут еще больше, чтобы обеспечить Украину, чтобы довести этот конфликт до мирного завершения», — подчеркнул Хэгсет.

Программа PURL предусматривает добровольные взносы союзников для закупки оружия в США с последующей передачей Украине. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, на данный момент собрано 2 миллиарда долларов, хотя президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал на 3 миллиарда до октября.

Швеция, Эстония и Финляндия объявили о готовности внести свои взносы. В то же время Испания, Италия, Франция и Великобритания столкнулись с критикой из-за отсутствия объявлений о своих взносах.

