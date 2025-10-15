Практика судів
Міністр оборони США Піт Гегсет закликав союзників НАТО наростити закупівлі зброї для України

20:36, 15 жовтня 2025
Програма PURL зібрала 2 млрд доларів, але деякі країни критикують за затримку внесків.
Фото: EPA/UPG
Міністр оборони США Піт Гегсет закликав країни НАТО збільшити витрати на закупівлю американської зброї для України в межах програми PURL. Заява прозвучала в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони Альянсу на тлі звіту, який засвідчив значне скорочення військової підтримки Києва в липні та серпні, повідомляє Reuters.

«Мир досягається, коли ви сильні. Не тоді, коли ви використовуєте сильні слова чи махаєте пальцями, а коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники... Ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну, щоб довести цей конфлікт до мирного завершення», — наголосив Гегсет.

Програма PURL передбачає добровільні внески союзників для закупівлі зброї у США з подальшою передачею Україні. За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, наразі зібрано 2 мільярди доларів, хоча президент України Володимир Зеленський розраховував на 3 мільярди до жовтня.

Швеція, Естонія та Фінляндія оголосили про готовність зробити свої внески. Водночас Іспанія, Італія, Франція та Велика Британія зіткнулися з критикою через відсутність оголошень про свої внески.

  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду