Практика судов
  1. В Украине

Украина и ЕС отменяют пошлины на аграрную продукцию

19:41, 15 октября 2025
Украинские агропроизводители получат преференции на европейском рынке уже в этом году.
Украина и ЕС отменяют пошлины на аграрную продукцию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет ассоциации в торговом составе принял решение об уменьшении и отмене ввозных пошлин на украинскую аграрную продукцию в соответствии со статьей 29(4) Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами. Это решение открывает новый этап в развитии зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, переводя торговые отношения с односторонних преференций (2022–2025) в постоянный договорный формат.

«Украинская экономика является важной частью Единого европейского рынка. Сегодняшнее решение – это подтверждение, а также сигнал поддержки наших производителей, которые работают, экспортируют и держат экономику страны во время войны. Украинские экспортеры смогут воспользоваться новым торговым режимом еще в этом году. Мы ценим такие отношения с партнерами и работаем над тем, чтобы торговля между Украиной и ЕС становилась все более глубокой и взаимовыгодной», – отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Что предусматривает решение?

  • Отмена или уменьшение ввозных пошлин и увеличение квот на украинские товары, которые будут определены в новом Приложении I-E, которое станет неотъемлемой частью Соглашения.
  • Установление объема тарифных квот до конца 2025 года – семь двенадцатых от обновленных годовых квот, за исключением объема, экспортированного с 6 июня 2025 года до вступления в силу нового режима.
  • Вступление в силу через 15 дней после утверждения, то есть 29 октября 2025 года.
  • Повторная оценка в 2028 году для анализа соответствия уровня либерализации развития торговых отношений и прогресса в имплементации сельскохозяйственных стандартов ЕС в украинское законодательство, что может способствовать дальнейшей отмене торговых барьеров.
  • Решение является двусторонним и действует бессрочно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководство МВФ положительно оценило прогресс Украины в фискальной и антикоррупционной политике – Юлия Свириденко

Украинская делегация в США обсудила с руководством МВФ новую программу.

Объем дела составлял 80 томов, а обвинительный акт передали только в 2024 году – ВАКС объяснил, почему закрыл дело против Андрея Пивоварского

В Высшем антикоррупционном суде решили, что целесообразно изложить дополнительные объяснения относительно закрытия дела против экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

Европарламент подал в Суд ЕС на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году

Европарламент обвиняет Еврокомиссию в том, что та руководствовалась политической целесообразностью, решив разморозить средства для Венгрии, когда потребовался голос Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году, несмотря на проблемы с верховенством права в Венгрии.

Елена Шуляк рассказала, при каких условиях в Украине могут начать снос «хрущевок»

Распространенный миф о «силовом выселении» не соответствует действительности, а международная практика предусматривает согласие большинства жильцов для этого, акцентировала Елена Шуляк.

Здание суда уничтожено, осуществление правосудия невозможно – Покровский райсуд Днепропетровской области больше не осуществляет правосудие

С 27 октября дела Покровского райсуда будет рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду