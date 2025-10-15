Украина и ЕС отменяют пошлины на аграрную продукцию

Украинские агропроизводители получат преференции на европейском рынке уже в этом году.

Комитет ассоциации в торговом составе принял решение об уменьшении и отмене ввозных пошлин на украинскую аграрную продукцию в соответствии со статьей 29(4) Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами. Это решение открывает новый этап в развитии зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, переводя торговые отношения с односторонних преференций (2022–2025) в постоянный договорный формат.

«Украинская экономика является важной частью Единого европейского рынка. Сегодняшнее решение – это подтверждение, а также сигнал поддержки наших производителей, которые работают, экспортируют и держат экономику страны во время войны. Украинские экспортеры смогут воспользоваться новым торговым режимом еще в этом году. Мы ценим такие отношения с партнерами и работаем над тем, чтобы торговля между Украиной и ЕС становилась все более глубокой и взаимовыгодной», – отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Что предусматривает решение?

Отмена или уменьшение ввозных пошлин и увеличение квот на украинские товары, которые будут определены в новом Приложении I-E, которое станет неотъемлемой частью Соглашения.

Установление объема тарифных квот до конца 2025 года – семь двенадцатых от обновленных годовых квот, за исключением объема, экспортированного с 6 июня 2025 года до вступления в силу нового режима.

Вступление в силу через 15 дней после утверждения, то есть 29 октября 2025 года.

Повторная оценка в 2028 году для анализа соответствия уровня либерализации развития торговых отношений и прогресса в имплементации сельскохозяйственных стандартов ЕС в украинское законодательство, что может способствовать дальнейшей отмене торговых барьеров.

Решение является двусторонним и действует бессрочно.

