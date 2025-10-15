Практика судів
  1. В Україні

Україна та ЄС скасовують мита на аграрну продукцію

19:41, 15 жовтня 2025
Українські агровиробники отримають преференції на європейському ринку вже цього року.
Україна та ЄС скасовують мита на аграрну продукцію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет асоціації у торговельному складі ухвалив рішення про зменшення та скасування ввізних мит на українську аграрну продукцію відповідно до статті 29(4) Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. Це рішення відкриває новий етап у розвитку зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, переводячи торговельні відносини з односторонніх преференцій (2022–2025) у сталий договірний формат.

«Українська економіка є важливою частиною Єдиного європейського ринку. Сьогоднішнє рішення – цьому підтвердження, а також сигнал підтримки наших виробників, які працюють, експортують і тримають економіку країни під час війни. Українські експортери зможуть скористатися новим торговельним режимом ще цього року. Цінуємо такі відносини з партнерами й працюємо над тим, щоб торгівля між Україною та ЄС ставала дедалі глибшою і взаємовигіднішою», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Що передбачає рішення?

  • Скасування або зменшення ввізних мит та збільшення квот на українські товари, які будуть визначені в новому Додатку I-E, що стане невід’ємною частиною Угоди.
  • Встановлення обсягу тарифних квот до кінця 2025 року – сім дванадцятих від оновлених річних квот, за винятком обсягу, експортованого з 6 червня 2025 року до набрання чинності нового режиму.
  • Набрання чинності через 15 днів після схвалення, тобто 29 жовтня 2025 року.
  • Повторна оцінка у 2028 році для аналізу відповідності рівня лібералізації розвитку торговельних відносин і прогресу в імплементації сільськогосподарських стандартів ЄС до українського законодавства, що може сприяти подальшому скасуванню торговельних бар’єрів.
  • Рішення є двостороннім і діє безстроково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво МВФ позитивно оцінило прогрес України у фіскальній та антикорупційній політиці – Юлія Свириденко

Українська делегація у США обговорила з керівництвом МВФ нову програму.

Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського

У Вищому антикорупційному суді вирішили, що доцільно викласти додаткові пояснення щодо закриття справи проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Будівля суду знищена, здійснення правосуддя неможливе – Покровський райсуд Дніпропетровської області більше не здійснює правосуддя

З 27 жовтня справи Покровського райсуду розглядатиме Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду