Україна та ЄС скасовують мита на аграрну продукцію

Українські агровиробники отримають преференції на європейському ринку вже цього року.

Комітет асоціації у торговельному складі ухвалив рішення про зменшення та скасування ввізних мит на українську аграрну продукцію відповідно до статті 29(4) Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. Це рішення відкриває новий етап у розвитку зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, переводячи торговельні відносини з односторонніх преференцій (2022–2025) у сталий договірний формат.

«Українська економіка є важливою частиною Єдиного європейського ринку. Сьогоднішнє рішення – цьому підтвердження, а також сигнал підтримки наших виробників, які працюють, експортують і тримають економіку країни під час війни. Українські експортери зможуть скористатися новим торговельним режимом ще цього року. Цінуємо такі відносини з партнерами й працюємо над тим, щоб торгівля між Україною та ЄС ставала дедалі глибшою і взаємовигіднішою», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Що передбачає рішення?

Скасування або зменшення ввізних мит та збільшення квот на українські товари, які будуть визначені в новому Додатку I-E, що стане невід’ємною частиною Угоди.

Встановлення обсягу тарифних квот до кінця 2025 року – сім дванадцятих від оновлених річних квот, за винятком обсягу, експортованого з 6 червня 2025 року до набрання чинності нового режиму.

Набрання чинності через 15 днів після схвалення, тобто 29 жовтня 2025 року.

Повторна оцінка у 2028 році для аналізу відповідності рівня лібералізації розвитку торговельних відносин і прогресу в імплементації сільськогосподарських стандартів ЄС до українського законодавства, що може сприяти подальшому скасуванню торговельних бар’єрів.

Рішення є двостороннім і діє безстроково.

