Хозяйственный суд города Киева оставил в силе решение о создании заказника «Протасов Яр»

Суд отказал в удовлетворении иска общества, просившего отменить решение о создании ландшафтного заказника местного значения «Протасов Яр».

Хозяйственный суд города Киева принял решение в пользу сохранения ландшафтного заказника «Протасов Яр». Об этом рассказали в суде.

Суд отклонил иск хозяйственного общества, пытавшегося отменить решение Киевсовета о создании заказника. Было установлено, что договор аренды земли утратил силу еще более десяти лет назад.

Кроме того, указанный земельный участок является частью заповедного фонда. Таким образом, решение Киевсовета оставлено в силе.

