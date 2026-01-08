В США агент ICE застрелил женщину во время протеста — Дональд Трамп заявил о самообороне

Убийство произошло во время протестной акции против действий ICE по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства.

В Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудник Миграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелил женщину, которая, по версии американских властей, пыталась совершить наезд на сотрудников правоохранительных органов, пишет ABC News.

Инцидент произошел во время протестной акции против действий ICE по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что расценивают действия погибшей как акт «внутреннего терроризма», а применение оружия — как самооборону.

«Попытка наезда на сотрудников правоохранительных органов с целью их убийства является актом внутреннего терроризма», — заявило ведомство, которое координирует работу ICE.

Отмечается, что сотрудник ICE открыл огонь, опасаясь за собственную жизнь, жизнь коллег и безопасность гражданских лиц.

Начальник полиции Миннеаполиса Брайан О’Хара сообщил, что женщина находилась в автомобиле, который перекрывал проезжую часть. К ней подошел сотрудник ICE, после чего автомобиль начал движение, и прозвучали как минимум два выстрела.

По данным телеканала CBS, погибшей является 37-летняя Рене Гуд — гражданка США и жительница Миннеаполиса.

В то же время мэр города Джейкоб Фрей категорически отверг такую трактовку событий. Он назвал действия федеральных агентов «опасными и безответственными». По словам мэра, видеозапись инцидента не подтверждает версию ICE.

«Это не про безопасность. Это про хаос и страх, которые федеральная власть намеренно переносит на наши улицы», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на инцидент. Он заявил, что посмотрел видео и назвал произошедшее «ужасным».

По словам Трампа, агент ICE «действовал в рамках самообороны».

Он считает, что застреленная женщина «вела себя крайне неадекватно, препятствовала действиям офицеров, оказывала сопротивление, а затем намеренно сбила сотрудника миграционной службы».

Также президент США обвинил «радикальных левых» в угрозах и нападениях на американских правоохранителей.

