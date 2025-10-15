Господарський суд Києва залишив у силі рішення про створення заказника «Протасів Яр»

Суд відмовив у задоволенні позову товариства, яке просило скасувати рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

Господарський суд міста Києва ухвалив рішення на користь збереження ландшафтного заказника «Протасів Яр». Про це розповіли у суді.

Суд відхилив позов господарського товариства, яке намагалася скасувати рішення Київради про створення заказника. Було встановлено, що договір оренди землі втратив чинність ще понад десять років тому.

Крім того, зазначена земельна ділянка є частиною заповідного фонду. Таким чином, рішення Київради залишено чинним.

