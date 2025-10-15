Рада снова рассмотрит вопрос о продлении действия военного положения и общей мобилизации – когда

21 октября парламент рассмотрит вопрос продления действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада Украины 21 октября рассмотрит вопрос о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — с 5 ноября 2025 года до февраля 2026-го. Это будет уже 17-е продление с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк, указы Президента и соответствующие законопроекты на их утверждение поступят в парламент 20 октября.

Процедура предусматривает:

рассмотрение документов в профильном Комитете;

голосование в Верховной Раде (не менее 226 голосов);

подписание законов после принятия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.