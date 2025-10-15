Рада знову розгляне питання про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації – коли

21 жовтня парламент розгляне питання продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Верховна Рада України 21 жовтня розгляне питання про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — з 5 листопада 2025 року до лютого 2026-го. Це буде вже 17-те продовження з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, укази Президента та відповідні законопроекти на їх затвердження надійдуть до парламенту 20 жовтня.

Процедура передбачає:

розгляд документів на профільному Комітеті;

голосування у Верховній Раді (щонайменше 226 голосів);

підписання законів після ухвалення.

