В Киеве обрушились квартиры многоэтажки, поврежденной обстрелом еще в июле — фото

В КГГА заявили, что город закажет дополнительное инструментальное обследование для определения и изучения новых повреждений.

Фото: КГГА

На проспекте Отрадном в Киеве обрушились квартиры многоэтажного дома, ранее поврежденного в результате обстрела. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что этот жилой дом был поврежден в результате вражеского обстрела Киева в ночь на 4 июля.

«После ликвидации последствий атаки было проведено предварительное и детальное инструментальное обследование. По его результатам угрозы обрушения в этой части дома не было.

В местах, где такая угроза существовала, специалисты КАРС установили подпорные стойки — опорные элементы, рассчитанные выдерживать значительную нагрузку бетона и конструкций», — сообщили в КГГА.

Также в администрации добавили, что заказчиком восстановительных работ определено КП «Житлоінвестбуд-УКБ», а в начале октября город выделил средства из бюджета на капитальный ремонт дома.

«Город закажет дополнительное инструментальное обследование для определения и изучения новых повреждений. Это поможет спланировать противоаварийные мероприятия», — добавили в КГГА.

Фото: КГГА

