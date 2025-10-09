Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве обрушились квартиры многоэтажки, поврежденной обстрелом еще в июле — фото

18:17, 9 октября 2025
В КГГА заявили, что город закажет дополнительное инструментальное обследование для определения и изучения новых повреждений.
В Киеве обрушились квартиры многоэтажки, поврежденной обстрелом еще в июле — фото
Фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На проспекте Отрадном в Киеве обрушились квартиры многоэтажного дома, ранее поврежденного в результате обстрела. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что этот жилой дом был поврежден в результате вражеского обстрела Киева в ночь на 4 июля.

«После ликвидации последствий атаки было проведено предварительное и детальное инструментальное обследование. По его результатам угрозы обрушения в этой части дома не было.

В местах, где такая угроза существовала, специалисты КАРС установили подпорные стойки — опорные элементы, рассчитанные выдерживать значительную нагрузку бетона и конструкций», — сообщили в КГГА.

Также в администрации добавили, что заказчиком восстановительных работ определено КП «Житлоінвестбуд-УКБ», а в начале октября город выделил средства из бюджета на капитальный ремонт дома.

«Город закажет дополнительное инструментальное обследование для определения и изучения новых повреждений. Это поможет спланировать противоаварийные мероприятия», — добавили в КГГА.

Фото: КГГА

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Если мы хотим специалистов высокого уровня в госсекторе, у них должна быть достойная зарплата, – Юлия Свириденко об идее ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн

Юлия Свириденко, комментируя предложение ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн, пояснила, что достойные зарплаты в госсекторе необходимы для поддержания профессионального уровня.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області