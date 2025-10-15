Практика судов
Елена Шуляк рассказала, при каких условиях в Украине могут начать снос «хрущевок»

16:09, 15 октября 2025
Распространенный миф о «силовом выселении» не соответствует действительности, а международная практика предусматривает согласие большинства жильцов для этого, акцентировала Елена Шуляк.
Елена Шуляк рассказала, при каких условиях в Украине могут начать снос «хрущевок»
До начала большой войны в Украине насчитывалось около 10 тысяч объектов устаревшего фонда – так называемых «хрущевок». Сейчас в решении вопроса относительно этого сегмента жилищного фонда есть насущная потребность, поскольку срок их эксплуатации уже давно был исчерпан – в свое время «хрущевки» строились как временное жилье. Об этом в интервью изданию Минфин сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, руководитель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Впрочем, о сносе таких объектов для того, чтобы на их месте построить современное жилье, пока речь не идет – экономически более целесообразной будет их реновация. Законопроект 6458 по этому поводу уже прошел первое чтение, но по определенным причинам «забуксовал».

По словам Шуляк, решение вопроса устаревшего жилищного фонда поднималось неоднократно из-за насущности проблемы – это здания, которые возведены по советским нормам, отслужили свой срок и больше не соответствуют современным требованиям безопасности, энергоэффективности и комфорта.

«Проектировались «хрущевки» как временное жилье, но сейчас большинству из них уже 60–70 лет, то есть срок эксплуатации исчерпан. Бетон и арматура теряют прочность, стыки между панелями разгерметизируются, опорные конструкции не выдерживают нагрузок. Есть риски трещин, проседания, аварийного состояния», – отметила глава партии «Слуга народа».

Она пояснила, что до начала большой войны в Украине было ориентировочно 10 тыс. таких объектов, а варианты решения проблемы их наличия начали обсуждать еще в 2006 году, однако тогда уже речь шла не о сносе домов такого формата, а об их реновации. Сейчас, отметила Шуляк, это еще более актуальная история, поскольку следствием полномасштабного вторжения стало разрушение десятков миллионов квадратных метров жилья.

«Решит ли жилищный вопрос украинцев снос «хрущевок»? Конечно, нет. Зато реновация устаревшего жилищного фонда – более реальная история. Особенно с учетом имеющегося финансирования для таких проектов – строить с нуля дороже», – пояснила Елена Шуляк.

Парламентарий рассказала, что еще в сентябре 2022 года Рада приняла в первом чтении законопроект № 6458 о комплексной реконструкции: модернизация домов в пределах кварталов, обновление инженерной и социальной инфраструктуры, а снос с новым строительством – только тогда, когда другие способы невозможны (по результатам техобследования, энергоаудита и ТЭО).

Распространенный миф о «силовом выселении» не соответствует действительности, акцентировала Елена Шуляк. Международная практика предусматривает согласие большинства жильцов для этого. Ориентир – от 75% и более. Кроме этого, европейский опыт показывает, что снос часто экономически проигрывает из-за расходов на демонтаж и утилизацию отходов. Зато преобладают термомодернизация, перепланировка, надстройка этажей, обновление фасадов.

Автор: Наталя Мамченко

Елена Шуляк рассказала, при каких условиях в Украине могут начать снос «хрущевок»

Распространенный миф о «силовом выселении» не соответствует действительности, а международная практика предусматривает согласие большинства жильцов для этого, акцентировала Елена Шуляк.

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

