Украинская делегация во главе с Юлией Свириденко встретилась с представителями оборонных концернов США

В США украинская делегация встретилась с представителями оборонных гигантов Lockheed Martin и Raytheon.

Делегация из Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встретилась в Соединенных Штатах с представителями американских оборонных концернов Lockheed Martin и Raytheon. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и нашим послом в США Ольгой Стефанишиной встретились с представителями Lockheed Martin и Raytheon", - сообщил Ермак.

Как подчеркнул Андрей Ермак, технологии Lockheed Martin и Raytheon спасают жизнь: F-16 и современные системы противовоздушной обороны защищают украинское небо, а их наступательные решения надежно поддерживают украинские силы на фронте.

"Каждая сбитая российская ракета или уничтоженный командный пункт врага доказывают качество американского оружия и профессионализм наших воинов. Наше сотрудничество продолжает расти", – отметил руководитель ОП.

