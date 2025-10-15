Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова в Германию

Кассационный суд Италии отправил на пересмотр дело о выдаче Германии украинца Кузнецова по делу о «Северных потоках».

Фото: ANSA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Италии отменил решение Апелляционного суда, который ранее постановил выдать украинца Сергея Кузнецова Германии. Там его подозревают в причастности к подрыву российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Согласно решению, дело будет направлено на новое рассмотрение в суд с другим составом судей.

Кузнецов был арестован 21 августа в Римини по европейскому ордеру. Во время слушания Генеральная прокуратура Италии просила удовлетворить один из пунктов жалобы стороны защиты — адвоката Николо Канестріні, который указывал на ошибочную юридическую квалификацию фактов в европейском ордере на арест.

Таким образом, вопрос о возможной экстрадиции Кузнецова в Германию будет рассматриваться повторно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.