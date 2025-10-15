Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини

Касаційний суд Італії відправив на перегляд справу про видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про «Північні потоки».

Верховний суд Італії скасував рішення Апеляційного суду, який раніше постановив видати українця Сергія Кузнєцова Німеччині. Там його підозрюють у причетності до підриву російських газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у вересні 2022 року.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Згідно з рішенням, справа буде направлена на новий розгляд у суді з іншим складом суддів.

Кузнєцова було заарештовано 21 серпня у Ріміні за європейським ордером. Під час слухання Генеральна прокуратура Італії просила задовольнити один із пунктів скарги сторони захисту — адвоката Ніколи Канестріні, який вказував на помилкову юридичну кваліфікацію фактів у європейському ордері на арешт.

Таким чином, питання про можливу екстрадицію Кузнєцова до Німеччини буде розглядатися повторно.

