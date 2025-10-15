Практика судов
$4500 за студенческий билет: в Черновцах задержали троих работников вузов

20:18, 15 октября 2025
Сотрудники университетов и института за деньги фиктивно зачисляли абитуриентов в вузы и присваивали их стипендии.
В Черновицкой области правоохранители сообщили о подозрении трем работникам вузов, которые организовали коррупционную схему продажи мест в учебных заведениях. По данным следствия, проректор, доцент и начальник одного из отделов института фиктивно зачисляли граждан в вуз за взятки. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что проректор государственного университета организовала «бизнес» совместно с доцентом другого университета и начальником отдела одного из столичных институтов, в который официально «поступали» абитуриенты.

Ответственным за их успешное зачисление был начальник отдела образовательного учреждения, а абитуриентов к нему направлял доцент университета, который предварительно подыскивал кандидатов.

За свои услуги фигуранты брали 4500 долларов с человека. Кроме этого, студенты должны были передавать банковские карты, на которые начислялась стипендия. Средства с карт, 285 тысяч гривен, обналичивались и распределялись между участниками «схемы».

За время противоправной деятельности подозреваемые в целом успели заработать более 1 млн грн.

В июне 2025 года полицейские провели санкционированные обыски по местам работы и проживания подозреваемых.

Было изъято 13 000 долларов, 1 190 евро, почти 40 тысяч гривен, банковские карты, приказы и справки о зачислении студентов на обучение, печати учебных заведений, черновые записи.

Проректору и доценту университетов, начальнику одного из отделов института следователями было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Национальная полиция полиция взятка университет образование

