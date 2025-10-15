Практика судів
$4500 за студентський квиток: у Чернівцях затримали трьох працівників вишів

20:18, 15 жовтня 2025
Працівники університетів та інституту за гроші фіктивно зараховували абітурієнтів до університетів і привласнювали їхні стипендії.
$4500 за студентський квиток: у Чернівцях затримали трьох працівників вишів
У Чернівецькій області правоохоронці повідомили про підозру трьом працівникам вишів, які організували корупційну схему продажу місць у навчальних закладах. За даними слідства, проректор, доцент і начальник одного з відділів інституту фіктивно зараховували громадян до вишу за хабарі. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що проректор державного університету організувала «бізнес» спільно з доцентом іншого університету та начальником відділу одного зі столичних інститутів, до якого офіційно «вступали» абітурієнти.

Відповідальним за їх успішне зарахування був начальник відділу освітньої установи, а абітурієнтів до нього скеровував доцент університету, який попередньо підшукував кандидатів. 

За свої послуги фігуранти брали 4500 доларів з людини.

Окрім цього студенти мали передавати банківські картки, на які нараховувалась стипендія. Кошти з карток, 285 тисяч гривень, виводились у готівку та розподілялись між учасниками «схеми». 

За час протиправної діяльності підозрювані загалом встигли заробити понад 1 млн грн.

У червні 2025 року поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями роботи та проживання підозрюваних.

Було вилучено 13000 доларів, 1190 євро, майже 40 тисяч гривень, банківські картки, накази та довідки про зарахування на навчання студентів, печатки закладів освіти, чорнові записи. 

Проректору та доценту університетів, начальникові одного з відділів інституту слідчими було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання  до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

