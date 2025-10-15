Практика судів
Зеленський підписав закон, який спростить доступ до спортивних споруд

17:36, 15 жовтня 2025
Державні та комунальні спортивні споруди — зали, стадіони, басейни — можна буде надавати у погодинне користування без складних процедур оренди.
Фото: ui.org.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4594-IX, що дозволяє державним і комунальним закладам надавати платні послуги у сфері фізичної культури та спорту без оформлення оренди.

Йдеться про законопроєкт 12284, який Верховна Рада ухвалила раніше, щоб зробити спортивну інфраструктуру більш доступною для громадян.

Відтепер державні та комунальні спортивні споруди — зали, стадіони, басейни — можна буде надавати у погодинне користування без складних процедур оренди. Це відкриє можливість школам, спортивним секціям, клубам та приватним особам швидше й легше отримувати доступ до спортивних об’єктів.

Нововведення стосується лише спортивних споруд, внесених до Електронного реєстру, що дозволить контролювати процес і забезпечити прозорість.

Як пояснили автори ініціативи, закон має зменшити бюрократичні перепони та водночас збільшити ефективність використання спортивних об’єктів, які нині часто простоюють або залишаються збитковими.

закон Володимир Зеленський

