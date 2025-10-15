Зеленский подписал закон, который упростит доступ к спортивным сооружениям

Государственные и коммунальные спортивные сооружения — залы, стадионы, бассейны — можно будет предоставлять в почасовое пользование без сложных процедур аренды.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4594-IX, который позволяет государственным и коммунальным учреждениям предоставлять платные услуги в сфере физической культуры и спорта без оформления аренды.

Речь идет о законопроекте 12284, который Верховная Рада приняла ранее, чтобы сделать спортивную инфраструктуру более доступной для граждан.

Теперь государственные и коммунальные спортивные сооружения — залы, стадионы, бассейны — можно будет предоставлять в почасовое пользование без сложных процедур аренды. Это откроет возможность школам, спортивным секциям, клубам и частным лицам быстрее и проще получать доступ к спортивным объектам.

Нововведение касается только тех спортивных сооружений, которые внесены в Электронный реестр, что позволит контролировать процесс и обеспечить прозрачность.

Как пояснили авторы инициативы, закон должен сократить бюрократические барьеры и одновременно повысить эффективность использования спортивных объектов, которые сейчас часто простаивают или остаются убыточными.

