Государственные и коммунальные спортивные сооружения можно будет предоставлять в почасовое пользование — Рада приняла закон

Закон позволит школам, секциям, клубам и отдельным гражданам быстрее и проще получать доступ к залам, стадионам или бассейнам.

Верховная Рада Украины приняла закон, который сделает спортивную инфраструктуру более доступной — законопроект №12284.

Отныне государственные и коммунальные спортивные сооружения можно будет предоставлять в почасовое пользование без сложных процедур аренды. Это позволит школам, секциям, клубам и отдельным гражданам быстрее и проще получать доступ к залам, стадионам или бассейнам.

Нововведение касается только тех объектов, которые внесены в Электронный реестр спортивных сооружений. Таким образом уменьшится бюрократия, а спортивные объекты смогут работать эффективнее и приносить доход, а не оставаться убыточными.

Цель закона — сделать спортивную инфраструктуру более доступной для людей, уменьшить бюрократию и одновременно повысить эффективность использования объектов.

