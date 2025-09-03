Державні та комунальні спортивні споруди можна буде надавати у погодинне користування — Рада прийняла закон

Закон дозволить школам, секціям, клубам та окремим громадянам швидше й простіше отримати доступ до залів, стадіонів чи басейнів.

Фото ілюстративне

Верховна Рада України прийняла закон, який зробить спортивну інфраструктуру доступнішою — законопроект №12284.

Відтепер державні та комунальні спортивні споруди можна буде надавати у погодинне користування без складних процедур оренди. Це дозволить школам, секціям, клубам та окремим громадянам швидше й простіше отримати доступ до залів, стадіонів чи басейнів.

Нововведення стосується лише тих об’єктів, що внесені до Електронного реєстру спортивних споруд. Таким чином зменшиться бюрократія, а спортивні споруди зможуть ефективніше працювати та приносити дохід, а не залишатися збитковими.

Мета закону – зробити спортивну інфраструктуру більш доступною для людей, зменшити бюрократію та водночас збільшити ефективність використання об’єктів.

