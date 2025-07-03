Нардепи зробили крок до розкриття податковій даних з банківських рахунків громадян – рекомендували законопроект

Комітет Данила Гетманцева рекомендував законопроект про ведення Податковою реєстру банківських рахунків та сейфів усіх громадян.

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Банки повинні будуть направляти до Податкової служби дані про відкриття чи закриття рахунків або електронних гаманців фізичних осіб. Зі свого боку, Державна податкова служба зможе розкривати дані з Реєстру рахунків і сейфів громадян Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та виконавчій службі.

Відповідний законопроект 13233 3 липня рекомендував прийняти Верховній Раді Комітет Верховної Ради з питань податкової політики, який очолює Данило Гетманцев, повідомив перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк.

«Якийсь сюр, Комітет рекомендував у першому читанні законопроект (SEPA) №13233. Це той, який створює під податковою реєстр всіх банківських рахунків та банківських сейфів ВСІХ громадян. До якого будуть мати доступ сама Податкова, правоохоронці, Фінмон, НАЗК та АРМА. На другому обіцяють перекинути на Мінфін реєстр.



Переконаний, наступний етап – підготовка до відкриття банківської таємниці. Що вже Мінфін записав у бюджетну декларацію (деталі тут – прим. ред.). Про що вони ПРЯМО заявили на засіданні Комітету», зазначив він.

18 членів комітету проголосували «за».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд вніс законопроект 13233 про реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів громадян. Реєстр буде вести Державна податкова служба.

Метою є ідентифікація фізичних і юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки і депозитні сейфи, а також забезпечення безпосереднього доступу до цієї інформації національним підрозділам фінансової розвідки, та доступу для компетентних органів з метою виконання ними обов’язків.

Нагадаємо, що створення відповідного реєстру рахунків і надання податковій службі доступу до банківської таємниці обговорювалося ще при ухваленні Національної стратегії доходів, виконання якої є частиною вимог міжнародних партнерів України.

Разом з тим, законопроект наразі передбачає, що Нацбанк, банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей не передають до Реєстру рахунків і сейфів відомості про операції списання коштів з рахунків чи електронних гаманців чи їх зарахування, залишки коштів, вміст сейфа.

Однак встановлюється обов’язок для Нацбанку, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей направляти до ДПС повідомлення про відкриття чи закриття рахунків або електронних гаманців фізичних осіб, укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа.

Зміни щодо банківської таємниці

Законопроект уряду 13233 передбачає також зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність».

До статті 61, яка регулює зобов’язання банків щодо збереження банківської таємниці, додається норми, що Державна податкова служба України має право у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю наступним органам та особам:

Державній службі фінансового моніторингу

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ)

Бюро економічної безпеки України (БЕБ)

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК)

органам державної виконавчої служби

приватним виконавцям.

Порядок розкриття для них банківської таємниці буде регулюватися Положенням про Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Доповнено перелік випадків, коли банки розкривають ДПС банківську таємницю:

у випадках та в обсязі, визначених статтями 39-2 та 39-3 Податкового кодексу

у випадках та обсязі, визначених статтею 69 Податкового кодексу

у випадках та обсязі, визначених статтею 38 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб

Отже, Державна податкова служба визначена держателем та адміністратором Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Створювачем реєстрової інформації Реєстру є посадові особи Національного банку України, депозитарних установ, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, уповноважених на відкриття банківських рахунків, рахунків у цінних паперах, платіжних, інших рахунків / електронних гаманців фізичним – особам, укладення договорів про надання індивідуального банківського сейфа фізичним особам.

Відповідно до законопроекту неподання банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей відповідним податковим органам в строк повідомлення про відкриття або закриття рахунка чи електронного гаманця, повідомлення про укладення чи припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа фізичній особі тягне за собою накладення штрафу у розмірі 680 грн за кожний випадок неподання або затримки.

Внесення реєстрової інформації здійснюється автоматично засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС.

Об’єктами Реєстру є інформація про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, платіжні, інші рахунки / електронні гаманці фізичних осіб, договори про надання індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Інформація в Реєстрі рахунків і сейфів зберігається не менше 5 років з дня закриття рахунка, електронного гаманця, припинення договору про надання сейфа фізичній особі. Строк зберігання інформації в Реєстрі рахунків і сейфів може бути продовжено, але не більш як на 5 додаткових років.

Доступ користувачам до даних Реєстру рахунків і сейфів надається ДПС у порядку, встановленому Положенням про Реєстр.

Користувачами Реєстру рахунків і сейфів є особи, що користуються реєстровою інформацією Реєстру рахунків і сейфів у порядку спеціального доступу та/або електронної інформаційної взаємодії між електронними реєстрами.

Інформація з Реєстру рахунків і сейфів надається у порядку спеціального доступу та/або електронної інформаційної взаємодії між електронними реєстрами Держфінмоніторингу, АРМА, НАБУ, БЕБ, НАЗК, органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям у порядку, встановленому Положенням про Реєстр рахунків і сейфів.

Іншим особам інформація із Реєстру рахунків і сейфів надається за рішенням суду у порядку спеціального доступу.

За відсутності рішення суду у випадках, передбачених законом, надаються лише відомості про депозитарні установи, банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, в яких фізична особа – об’єкт запиту має відкриті банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, платіжні, інші рахунки / електронні гаманці та договори про надання індивідуального банківського сейфа.

Автор: Наталя Мамченко

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