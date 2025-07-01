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Налоговая должна получить данные об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков – Кабмин одобрил бюджетную декларацию

11:23, 1 июля 2025
Кабмин предусмотрел расширение оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков.
Налоговая должна получить данные об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков – Кабмин одобрил бюджетную декларацию
Фото: if.tax.gov.ua
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Договоренности украинского правительства с международными партнерами предусматривают расширение оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков. Соответствующую меру Кабмин также зафиксировал в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которую одобрил постановлением 774.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство уже подало в Верховную Раду законопроект 13233 о реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов граждан. Реестр будет вести Государственная налоговая служба.

Как отмечает правительство в Бюджетной декларации, в течение 2026—2028 годов будут внедряться меры по реформированию налоговой политики и налогового администрирования, предусмотренные Национальной стратегией доходов до 2030 года, в частности:

  • Осуществление ІТ-консолидации информационных ресурсов субъектов системы управления государственными финансами, в частности ГНС, на уровне Минфина и обеспечение администрирования этих ресурсов независимым администратором (ІТ-учреждением);
  • Обеспечение функционирования информационных систем контролирующих органов в режиме обработки деперсонифицированной информации о налогоплательщиках;
  • Расширение оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков;
  • Введение требований к отчетности операторов цифровых платформ и международного обмена данными в соответствии с Модельными правилами ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ и Директивой Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 г. о внесении изменений в Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения (DAC 7), которые позволят ГНС получать от операторов цифровых платформ и международных органов данные о доходах физических лиц, получающих доходы без регистрации частного предпринимательства, и установление отдельного порядка налогообложения доходов физических лиц – продавцов от осуществления ими деятельности через цифровые платформы.
  • Это станет эффективным инструментом контроля за своевременностью, достоверностью и полнотой декларирования таких доходов и будет способствовать существенному расширению базы налогообложения за счет включения в нее физических лиц, доходы которых в настоящее время не облагаются налогом;
  • Внедрение электронных налоговых проверок (е-аудит), в частности, относительно обязательной подачи всеми крупными налогоплательщиками, а в дальнейшем всеми плательщиками налога на добавленную стоимость, стандартного аудиторского файла;
  • Обеспечение гармонизации налогового законодательства Украины с законодательством ЕС, в частности в части противодействия уклонению от уплаты налогов в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2016/1164 от 12 июля 2016 г., продолжение графика приближения ставок акцизного налога к уровню, предусмотренному директивами ЕС, приведение налоговых льгот и сниженных ставок налога на добавленную стоимость в соответствие с требованиями директив ЕС;
  • Проведение оценки и мониторинга последствий применения инструментов налоговой политики, которые приводят к налоговым расходам, на этапе их разработки — путем проведения прогнозной (ex-ante) оценки (для определения стоимости соответствующей льготы для бюджета в будущем), и после введения – путем проведения систематических ретроспективных (ex-post) оценок (для определения эффективности таких инструментов, насколько они достигают заявленной цели и нуждаются ли в совершенствовании или отмене);
  • Внедрение задач по выполнению Программы ОЭСР для Украины в части обеспечения проведения обзора налоговой политики, присоединения к правовым инструментам (Рекомендациям Совета ОЭСР) по вопросам налогообложения;
  • Расширение сферы международного автоматического обмена информацией для налоговых целей;
  • Введение акцизного налога на подслащенные сахаром напитки;
  • Совершенствование правил трансфертного ценообразования в соответствии с рекомендациями ОЭСР и международного опыта налогообложения; внедрение правил по Двухкомпонентному решению ОЭСР (Two Pillar Solution) для решения налоговых проблем, связанных с цифровизацией экономики.

Что касается бюджетной политики, то, как отмечает правительство, объем расходов сектора безопасности и обороны на 2026 год должен быть восстановлен до уровня 2025 года с учетом изменений в государственный бюджет.

«Так, против базового сценария расходы на сектор безопасности и обороны должны быть увеличены на 750—800 млрд гривен и в общем объеме составят 2,6 трлн гривен, что составит более 25% ВВП. При условии направления внутренних ресурсов, а именно доходов Государственного бюджета и внутреннего финансирования на покрытие расходов сектора безопасности и обороны, Украина будет нуждаться в сохранении внешней финансовой поддержки на уровне не ниже текущего года для финансирования социальных программ, поддержки населения», — говорится в документе.

Также правительство указывает, что необходимо разработать пакет мер, который обеспечит поступления в Государственный бюджет для покрытия дополнительных расходов на сектор безопасности и обороны.

Возможными мерами и подходами являются:

  • Направление фискального пространства, которое предусмотрено на 2026 год в объеме 153 070,6 млн гривен (по базовому сценарию). Фискальное пространство, которое предусматривается в Бюджетной декларации на соответствующие периоды, будет служить резервом для покрытия непредвиденных расходов;
  • Проведение анализа расходной части с целью определения ее актуальности и приоритетности в условиях действия альтернативного сценария. Расходы, которые являются неактуальными или неприоритетными, при развертывании альтернативного сценария должны быть сокращены, а высвобожденный ресурс может быть направлен на финансирование мероприятий сектора безопасности и обороны;
  • Увеличение поступлений доходов в государственный бюджет, в частности с учетом реализации положений Национальной стратегии доходов. Указанные меры будут включать пересмотр действующих налоговых льгот, пересмотр действующих пропорций распределения отдельных общегосударственных налогов (налогов, которые уплачивают отдельные категории плательщиков) между государственным и местными бюджетами;
  • Дополнительное увеличение дефицита государственного бюджета с соблюдением подходов и принципов фискальной устойчивости по результатам проведения соответствующего анализа. Для этого будут проведены консультации с международными партнерами, в частности в рамках пересмотра программы с Международным валютным фондом (EFF), относительно возможности для получения Украиной необходимой дополнительной внешней финансовой помощи, одновременно вместе с Национальным банком будут определены возможности для осуществления дополнительных объемов внутреннего финансирования, необходимого для обеспечения быстрого закрытия финансовых разрывов, не ставя под угрозу экономическую и финансовую стабильность или долговую устойчивость.

Автор: Наталя Мамченко

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налоговая Кабинет Министров Украины

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