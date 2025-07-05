Двойное убийство во время застолья — в Киевской области мужчина застрелил супругов из ружья

Суд приговорил 54-летнего злоумышленника к 15 годам тюрьмы за расстрел супружеской пары после празднования у знакомой.

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Броварский районный суд Киевской области вынес приговор 54-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения застрелил супружескую пару. За двойное умышленное убийство злоумышленник получил 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Трагедия произошла в марте 2022 года в одном из населенных пунктов Броварского района. Супружеская пара пришла поздравить знакомую с праздником. В тот момент в доме находился сожитель хозяйки. Когда гости уже собирались уходить, мужчина взял охотничье ружье и произвел несколько смертельных выстрелов — в грудную клетку мужчины и в шею женщины. Оба погибли на месте.

Следователи Броварского районного управления полиции Киевщины совместно с Киевской областной прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и передали дело в суд.

Осужденный находится под стражей. Приговором суда злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы.

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