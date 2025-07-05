Подвійне вбивство під час застілля — на Київщині чоловік застрелив подружжя із рушниці

Суд засудив 54-річного зловмисника до 15 років ув’язнення за розстріл подружньої пари після святкування у знайомої.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Броварський районний суд Київської області виніс вирок 54-річному чоловікові, який у стані алкогольного сп’яніння застрелив подружжя. За подвійне умисне вбивство зловмисник отримав 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Трагедія сталася в березні 2022 року в одному з населених пунктів Броварського району. Подружжя прийшло привітати знайому зі святом. У той момент у будинку перебував співмешканець господині. Коли гості вже збиралися йти, чоловік взяв мисливську рушницю та здійснив кілька смертельних пострілів — у грудну клітку чоловіка та в шию жінки. Обоє загинули на місці.

Слідчі Броварського районного управління поліції Київщини спільно з Київською обласною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України та передали справу до суду.

Засуджений перебуває під вартою. Вироком суду зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.