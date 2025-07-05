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Подвійне вбивство під час застілля — на Київщині чоловік застрелив подружжя із рушниці

07:38, 5 липня 2025
Суд засудив 54-річного зловмисника до 15 років ув’язнення за розстріл подружньої пари після святкування у знайомої.
Подвійне вбивство під час застілля — на Київщині чоловік застрелив подружжя із рушниці
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Броварський районний суд Київської області виніс вирок 54-річному чоловікові, який у стані алкогольного сп’яніння застрелив подружжя. За подвійне умисне вбивство зловмисник отримав 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Трагедія сталася в березні 2022 року в одному з населених пунктів Броварського району. Подружжя прийшло привітати знайому зі святом. У той момент у будинку перебував співмешканець господині. Коли гості вже збиралися йти, чоловік взяв мисливську рушницю та здійснив кілька смертельних пострілів — у грудну клітку чоловіка та в шию жінки. Обоє загинули на місці.

Слідчі Броварського районного управління поліції Київщини спільно з Київською обласною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України та передали справу до суду.

Засуджений перебуває під вартою. Вироком суду зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі.

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суд вбивство вирок Київська область

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