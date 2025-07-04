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Україна відкриє виробництво зброї в Данії

21:43, 4 липня 2025
Україна експортує оборонні технології до Данії.
Україна відкриє виробництво зброї в Данії
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В Копенгагені міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та міністр промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортен Бьодсков підписали угоду про співпрацю в оборонному виробництві, повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Документ передбачає підтримку українських оборонних компаній у створенні нових виробничих потужностей у Данії. Це перший випадок, коли Україна експортує свої оборонні технології для масштабного виробництва за кордоном на потреби Збройних Сил України.

«Рік тому Данія стала першою країною, яка розпочала фінансувати виробництво озброєння українськими підприємствами. Сьогодні Данія стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська. Це підписання – історичний момент і унікальний в своєму роді кейс для українського ОПК», – заявив Сметанін.

Мортен Бьодсков наголосив: «Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми повинні підтримувати українців на всіх фронтах. Я хотів би подякувати Міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Герману Сметаніну за плідну та тісну співпрацю. Сьогоднішнім підписанням ми робимо ще один важливий крок разом, щоб залучити українські оборонні компанії до Данії. Таким чином, ми можемо обмінюватися досвідом і дати поштовх данській оборонній промисловості, одночасно підтримуючи виробництво оборонних матеріалів для хороброї боротьби українців за свободу з боку Данії».

Обидві країни також домовилися усунути перешкоди для співпраці та захистити спільні технології від зловживань. Нагадаємо, у квітні 2024 року Данія виділила 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю української зброї для ЗСУ, запустивши проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Радник Президента України Олександр Камишін зазначив: «Я памʼятаю, як у квітні минулого року ми щиро раділи першому донату від Данії у виробництво української зброї. На сьогодні оборонне виробництво зросло, зміцніло і вже стає опорою безпеки і обороноздатності всієї Європи. Коли наші компанії запускають виробництво в країнах ЄС – це вже не про допомогу, а про довіру. Про сталу співпрацю, яка тримається на спільних інтересах та взаємовигоді. Українці вміють робити зброю. І тепер її вироблятимуть разом з Європою – для спільної безпеки».

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зброя Данія оборона

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