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Обмін полоненими: додому повертається молодь, поранені та тяжкохворі українські захисники, фото

13:54, 4 липня 2025
В рамках обміну полоненими за Стамбульськими домовленостями, Україна повернула частину своїх захисників, включаючи молодих, поранених та тяжкохворих військовослужбовців, а також цивільних.
Обмін полоненими: додому повертається молодь, поранені та тяжкохворі українські захисники, фото
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4 липня відбувся черговий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. З російського полону повернули поранених і важкохворих захисників, а також молодших 25 років. Про це повідомляє Координаційний штабо з питань поводження з військовополоненими

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому - 59 років.  Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів. 

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

Додому повертаються українці, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках. 

«З російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених Оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців», — наголосили в Штабі.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Вказується, що обмінний процес відповідно до «Стамбульських домовленостей» триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

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