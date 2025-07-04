Верховний Суд відвідала делегація послів при ОБСЄ для обговорення формування майбутнього системи правосуддя за міжнародними стандартами

Голова ВС Станіслав Кравченко звернув увагу делегації, що попри складні умови роботи, спричинені війною, суди України стабільно й ефективно функціонують, забезпечуючи реалізацію права громадян на доступ до суду, і це підтверджують статистичні показники роботи судової системи.

Фото: supreme.court.gov.ua

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Делегація послів при ОБСЄ відвідала Верховний Суд із тематичним візитом, присвяченим обговоренню формування майбутнього системи правосуддя відповідно до міжнародних стандартів. Візит відбувся в межах головування Фінляндської Республіки в ОБСЄ. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко висловив глибоку вдячність ОБСЄ за послідовну підтримку України, допомогу в найважчі моменти та за готовність співпрацювати й надалі.

«Підтримка ОБСЄ – це не просто допомога, це системне посилення стійкості українського суспільства. Це приклад ефективної, цільової і довгострокової міжнародної солідарності», – наголосив Станіслав Кравченко.

У межах виступу Голова ВС також поінформував про стан функціонування судової системи в умовах війни, її ключові досягнення та основні проблеми, що перед нею постали.

Так, за словами Станіслава Кравченка, попри складні умови роботи, спричинені війною, суди України стабільно й ефективно функціонують, забезпечуючи реалізацію права громадян на доступ до суду. Цю тезу підтверджують статистичні показники роботи судової системи за минулий рік – у 2024 році на розгляді судів усіх інстанцій та юрисдикцій перебувало 5 млн 300 тис. справ, із них понад 4 млн 400 тис. розглянуто.

На розгляд Верховного Суду упродовж минулого року надійшло більш ніж 90 тис. проваджень. Таким чином, середнє навантаження на одного суддю становило 605 справ. Водночас, попри такий обсяг роботи, за сім років свого функціонування Верховному Суду вдалося значною мірою покращити стан забезпечення єдності судової практики та вирішити багато правових проблем, що існували раніше.

Крім того, Голова ВС звернув увагу на питання організації здійснення правосуддя щодо правовідносин, які виникають на тимчасово окупованих територіях, зауваживши, що за останні 10 місяців у звʼязку з неможливістю здійснення судочинства у певних населених пунктах було змінено територіальну підсудність 11 судів.

Ще одна проблема, що має системний характер, – нестача кадрів у судах, яка суттєво ускладнює роботу, а в окремих випадках – ставить під загрозу забезпечення належного судового контролю і доступу громадян до правосуддя. До того ж на сьогодні процес заповнення вакантних посад є доволі тривалим з огляду на багатоетапність процедур добору.

Станіслав Кравченко також акцентував на питанні незалежності суддів у контексті окремих законодавчих ініціатив та висвітлення діяльності судів у медіа.

Посол Фінляндії в ОБСЄ Веса Хаккінен насампред зауважив, що цей візит – прояв солідарності та підтримки України.

«Ми стоїмо разом з нашими українськими партнерами в момент, який відображає стійкість і відповідальність у ці важкі для країни часи. Війна стала випробуванням для української системи правосуддя. Але навіть за цих обставин судова система України продовжує не лише забезпечувати правосуддя і верховенство права, але й реформуватися та рухатися вперед», – зауважив Посол.

Веса Хаккінен додав, що гарантування принципу верховенства права є особливо важливим у контексті євроінтеграційного процесу, а судова система має відповідати найвищим міжнародним стандартам і практикам, що передбачають більшу прозорість, чіткішу комунікацію та побудову структурованої взаємодії з громадянським суспільством.

Не менш вагому роль, за словами Посла, відіграє і міжнародне співробітництво, тож ОБСЄ і надалі готова надавати необхідну Україні експертну підтримку й технічну допомогу та співпрацювати задля досягнення спільних цілей – забезпечення незалежного, прозорого і чітко підпорядкованого верховенству права правосуддя.

Виконувач обовʼязків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин у межах свого виступу окреслив основні показники діяльності КСУ за минулий рік і результати співпраці з ОБСЄ, акцентувавши на потенційних векторах подальшої взаємодії.

Під час зустрічі відбулася модерована дискусія щодо зміцнення діалогу судової влади з громадянським суспільством і правозахисними організаціями, до участі в якій долучилися віцепрезидент Асоціації правників України Тетяна Лисовець, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко та заступниця керівника аналітичного департаменту УГСПЛ Аксана Філіпішина.

Крім того, своїми міркуваннями щодо розбудови довіри до судової влади поділилися представники медіа – головний редактор «Судово-юридичної газети» Наталя Мамченко і головний редактор видання «Watcher’s» Вікторія Матола.

У зустрічі також взяли участь Посол Албанії в Україні Ернал Філо, Посол Австрії в Україні Роберт Мартін Мюллер, Посол Канади в ОБСЄ Веронік Пепен-Алле, заступник глави місії Посольства Данії в Україні Ларс Олаф Совндаль Петерсен, заступник глави місії Посольства Ірландії в Україні Гарретт О'Брайен, Посол Італії в ОБСЄ Андреа Касконе, Посол Мальти в Україні Джон Дебоно, Посол Норвегії в ОБСЄ Еллен Свендсен, Посол Словенії в ОБСЄ Меліта Жупевц, Надзвичайний Повноважний Міністр Посольства Словенії в Україні Блаж Масле, Посол Швейцарії в ОБСЄ Рафаель Неґелі, Посол Північної Македонії в Україні Антоанета Рушкова Крчевінац, Тимчасовий повірений у справах посольства США в Україні Джон Гінкель, Посол Чорногорії в Україні Борянка Сімічевич, представники Програми підтримки ОБСЄ для України – старший радник Карін Рьольке, керівник підрозділу Наталія Ступницька та керівники проєктів Ольга Кравченко і Олександр Водянніков, суддя Конституційного Суду України Оксана Грищук, Секретар Великої Палати ВС Віталій Уркевич і перший заступник керівника Апарату – керівник департаменту аналітичної та правової роботи ВС Расім Бабанли.

Фото: supreme.court.gov.ua

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