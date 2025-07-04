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Безкоштовне навчання, стипендії, гуртожитки – як захисникам та їхнім родинам скористатися освітніми пільгами

14:30, 4 липня 2025
Україна підтримує військових та їхні сім’ї освітніми пільгами.
Безкоштовне навчання, стипендії, гуртожитки – як захисникам та їхнім родинам скористатися освітніми пільгами
Фото: mod.gov.ua
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Міністерство оборони України нагадало про освітні пільги для військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дітей, спрямовані на підтримку освіти та соціальної адаптації.

Хто має право на пільги:

  • Учасники бойових дій та їхні діти: пріоритетний вступ до вишів і закладів фахової передвищої освіти, позаконкурсний вступ до профтехучилищ, безоплатні курси перекваліфікації.
  • Діти військовослужбовців: першочергове зарахування до дошкільних і загальноосвітніх закладів, безкоштовні путівки до оздоровчих таборів.
  • Діти загиблих захисників: позаконкурсний вступ до вишів і профтехучилищ за бюджетні кошти протягом трьох років після закінчення школи.
  • Діти військових із вислугою 20+ років або інвалідністю: переважне право на вступ до військових вишів, ліцеїв і закладів із військовими кафедрами.
  • Військовослужбовці, призвані під час навчання, можуть повернутися до закладів освіти після демобілізації. Для звільнених зі служби передбачені курси професійної адаптації.

Фінансова підтримка включає:

  • повну або часткову оплату навчання за державні чи місцеві кошти;
  • пільгові довгострокові кредити на освіту;
  • соціальні стипендії;
  • безкоштовні підручники та доступ до онлайн-ресурсів;
  • безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках.

Цільова допомога поширюється на військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, тих, хто зазнав позбавлення свободи через агресію проти України, а також їхніх дітей, які навчаються за контрактом у закладах усіх форм власності. Допомога для дітей діє до завершення навчання, але не пізніше 23 років, з пріоритетом для дітей загиблих, полонених чи осіб з інвалідністю.

Як отримати пільги:

  • Подати заяву на ім’я керівника закладу освіти, вказавши вид допомоги.
  • Додати копії документів, що підтверджують пільговий статус.
  • Очікувати рішення керівника закладу.

Якщо навчання вже оплачене, кошти можуть бути повернуті. Міноборони закликало освітні заклади та місцеву владу забезпечити реалізацію цих прав.

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військові Міноборони навчання освіта

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