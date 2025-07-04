Безкоштовне навчання, стипендії, гуртожитки – як захисникам та їхнім родинам скористатися освітніми пільгами

Україна підтримує військових та їхні сім’ї освітніми пільгами.

Фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України нагадало про освітні пільги для військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дітей, спрямовані на підтримку освіти та соціальної адаптації.

Хто має право на пільги:

Учасники бойових дій та їхні діти: пріоритетний вступ до вишів і закладів фахової передвищої освіти, позаконкурсний вступ до профтехучилищ, безоплатні курси перекваліфікації.

Діти військовослужбовців: першочергове зарахування до дошкільних і загальноосвітніх закладів, безкоштовні путівки до оздоровчих таборів.

Діти загиблих захисників: позаконкурсний вступ до вишів і профтехучилищ за бюджетні кошти протягом трьох років після закінчення школи.

Діти військових із вислугою 20+ років або інвалідністю: переважне право на вступ до військових вишів, ліцеїв і закладів із військовими кафедрами.

Військовослужбовці, призвані під час навчання, можуть повернутися до закладів освіти після демобілізації. Для звільнених зі служби передбачені курси професійної адаптації.

Фінансова підтримка включає:

повну або часткову оплату навчання за державні чи місцеві кошти;

пільгові довгострокові кредити на освіту;

соціальні стипендії;

безкоштовні підручники та доступ до онлайн-ресурсів;

безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках.

Цільова допомога поширюється на військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, тих, хто зазнав позбавлення свободи через агресію проти України, а також їхніх дітей, які навчаються за контрактом у закладах усіх форм власності. Допомога для дітей діє до завершення навчання, але не пізніше 23 років, з пріоритетом для дітей загиблих, полонених чи осіб з інвалідністю.

Як отримати пільги:

Подати заяву на ім’я керівника закладу освіти, вказавши вид допомоги.

Додати копії документів, що підтверджують пільговий статус.

Очікувати рішення керівника закладу.

Якщо навчання вже оплачене, кошти можуть бути повернуті. Міноборони закликало освітні заклади та місцеву владу забезпечити реалізацію цих прав.

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