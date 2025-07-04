Бесплатное обучение, стипендии, общежития – как защитникам и их семьям воспользоваться образовательными льготами

Украина поддерживает военных и их семьи образовательными льготами.

Фото: mod.gov.ua

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Министерство обороны Украины напомнило об образовательных льготах для военнослужащих, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, а также их детей, направленных на поддержку образования и социальной адаптации.

Кто имеет право на льготы:

- Участники боевых действий и их дети: приоритетное поступление в вузы и учреждения профессионального предвысшего образования, внеконкурсное поступление в профтехучилища, бесплатные курсы переквалификации.

- Дети военнослужащих: первоочередное зачисление в дошкольные и общеобразовательные учреждения, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

- Дети погибших защитников: внеконкурсное поступление в вузы и профтехучилища за бюджетные средства в течение трех лет после окончания школы.

- Дети военных с выслугой 20+ лет или инвалидностью: преимущественное право на поступление в военные вузы, лицеи и заведения с военными кафедрами.

- Военнослужащие, призванные во время обучения, могут вернуться в учебные заведения после демобилизации. Для уволенных со службы предусмотрены курсы профессиональной адаптации.

Финансовая поддержка включает:

- полную или частичную оплату обучения за государственные или местные средства;

- льготные долгосрочные кредиты на образование;

- социальные стипендии;

- бесплатные учебники и доступ к онлайн-ресурсам;

- бесплатное или льготное проживание в общежитиях.

Целевая помощь распространяется на военнослужащих, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, тех, кто подвергся лишению свободы из-за агрессии против Украины, а также их детей, которые учатся по контракту в учреждениях всех форм собственности. Помощь для детей действует до завершения обучения, но не позднее 23 лет, с приоритетом для детей погибших, пленных или лиц с инвалидностью.

Как получить льготы:

- Подать заявление на имя руководителя учебного заведения, указав вид помощи.

- Приложить копии документов, подтверждающих льготный статус.

- Ожидать решения руководителя учреждения.

Если обучение уже оплачено, средства могут быть возвращены. Минобороны призвало образовательные учреждения и местные власти обеспечить реализацию этих прав.

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