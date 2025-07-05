В каких случаях происходит блокировка налоговых накладных и расчетов корректировки — разъяснение

Разъяснение Главного управления ГНС в Харьковской области относительно условий блокирования налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре.

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В Главном управлении ГНС в Харьковской области разъяснили, в каких случаях происходит блокировка налоговых накладных (НН) и расчетов корректировки (РК).

Так, блокировка НН/РК в Едином реестре налоговых накладных происходит, в частности, когда:

предприятие включено в перечень рисковых;

отсутствует материально-техническая база и численный штат для выполнения работ или оказания услуг;

отсутствуют документы на хранение и транспортировку товарно-материальных ценностей;

при производстве продукции изменен код товара;

непредставление в налоговый орган Таблицы данных плательщика или неправильное ее заполнение относительно кодов видов деятельности налогоплательщика согласно КВЭД, кодов товаров УКТВЭД, кодов услуг по ГКПП, которые поставляются и/или приобретаются налогоплательщиком, ввозятся на таможенную территорию.

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