Оклады от 10 до 13 тыс грн — Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет секретаря судебного заседания и двух специалистов.

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Днепропетровский окружной административный суд сообщил, что ищет кандидатов на вакантные должности государственной службы.

Среди них:

Главный специалист отдела планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности (должность государственной службы категории В)

Условия оплаты труда: Должностной оклад – 11 855 гривен; Надбавка за ранг – согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 18 января 2017 года № 15 «Вопросы оплаты труда работников государственных органов»; Другие надбавки, доплаты и премии согласно Закону Украины «О государственной службе».

Главный специалист отдела планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности (должность государственной службы категории В)

Условия оплаты труда: Должностной оклад – 10 309 гривен; Надбавка за ранг – согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 18 января 2017 года № 15 «Вопросы оплаты труда работников государственных органов»; Другие надбавки, доплаты и премии согласно Закону Украины «О государственной службе».

Секретарь судебного заседания (должность государственной службы категории «В»)

Условия оплаты труда: Должностной оклад – 13 633 гривен; Надбавка за ранг – согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 18 января 2017 года № 15 «Вопросы оплаты труда работников государственных органов»; Другие надбавки, доплаты и премии согласно Закону Украины «О государственной службе».

Суд напомнил, что поступление на должность государственной службы в период действия военного положения происходит по упрощенной процедуре – без конкурсного отбора на основании поданного заявления, заполненной личной карточки установленного образца и документов, подтверждающих наличие гражданства Украины, образования и опыта работы согласно требованиям законодательства, установленным для соответствующих должностей.

«Резюме просим присылать на электронную почту суда: [email protected] или [email protected]

В резюме обязательно указывайте свои контактные данные для обратной связи.

Дополнительная информация с 9:00 до 16:00 по телефону (056) 720-97-60 (отдел управления персоналом)», – добавили в суде.

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