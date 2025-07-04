Практика судів
  1. В Україні

Оклади від 10 до 13 тис грн — Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

14:12, 4 липня 2025
Суд шукає секретаря судового засідання та двох спеціалістів.
Оклади від 10 до 13 тис грн — Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпропетровський окружний адміністративний суд повідомив, що шукає кандидатів на вакантні посади державної служби.

Серед яких:

- головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (посада державної служби категорії В)

умови оплати праці:

1) посадовий оклад –11855 гривень;

2) надбавка за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно

до Закону України  «Про державну службу»

- головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (посада державної служби категорії В)

умови оплати праці:

1) посадовий оклад –10309 гривень;

2) надбавка за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно

до Закону України  «Про державну службу»

- секретар судового засідання (посада державної служби категорії «В»)

умови оплати праці:

1) посадовий оклад –13633 гривень;

2) надбавка за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно

до Закону України  «Про державну службу»

Суд нагадав, що вступ на посаду державної служби у період дії воєнного стану відбувається за спрощеною процедурою – без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка, та документів, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

«Резюме прохання надсилати на електронну пошту суду: [email protected] або [email protected]

У резюме обов'язково вказуйте свої контактні дані для зворотного зв'язку.

Додаткова інформація з 9:00 до 16:00 за телефоном (056) 720-97-60 (відділ управління персоналом)», - додали у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Дніпро вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перше рішення про встановлення наявності шлюбних відносин між двома чоловіками – Деснянський райсуд Києва розповів деталі

Як зазначив суд, відмова держави визнати фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі може становити порушення їхніх прав на повагу до приватного та сімейного життя, гарантованих статтею 8 Європейської конвенції з прав людини.

Мінфін не зміг пояснити, навіщо делегувати податківцям ведення Реєстру банківських рахунків громадян

Міністерство фінансів на засіданні податкового комітету не відповіло, навіщо потрібно робити крок до розкриття банківської таємниці звичайних громадян – Максим Бужанський.

Тестування знань з історії української державності для кандидатів в місцеві суди розпочнеться 15 липня

Перший етап кваліфікаційного іспиту триватиме до 24 липня.

Верховний Суд вказав, коли призначення повторної експертизи з метою пошуку нових доказів обвинувачення суперечить засадам кримінального провадження

Направивши до суду обвинувальний акт, сторона обвинувачення тим самим визнала зібрані докази достатніми для доведення винуватості обвинувачених осіб – Верховний Суд висловився щодо прохань прокурора призначити повторну експертизу.

На 5 посад дисциплінарних інспекторів, які перевіряють скарги на суддів, претендує 70 кандидатів

Голова Комісії Реда Мольєне проінформувала, що ймовірно найближчим часом Вища рада правосуддя внесе зміни до оголошення про проведення конкурсу, збільшивши кількість вакантних посад із 4 до 5.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси