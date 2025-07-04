Оклади від 10 до 13 тис грн — Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає секретаря судового засідання та двох спеціалістів.

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд повідомив, що шукає кандидатів на вакантні посади державної служби.

Серед яких:

- головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (посада державної служби категорії В)

умови оплати праці:

1) посадовий оклад –11855 гривень;

2) надбавка за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно

до Закону України «Про державну службу»

- головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (посада державної служби категорії В)

умови оплати праці:

1) посадовий оклад –10309 гривень;

2) надбавка за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно

до Закону України «Про державну службу»

- секретар судового засідання (посада державної служби категорії «В»)

умови оплати праці:

1) посадовий оклад –13633 гривень;

2) надбавка за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно

до Закону України «Про державну службу»

Суд нагадав, що вступ на посаду державної служби у період дії воєнного стану відбувається за спрощеною процедурою – без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка, та документів, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

«Резюме прохання надсилати на електронну пошту суду: [email protected] або [email protected]

У резюме обов'язково вказуйте свої контактні дані для зворотного зв'язку.

Додаткова інформація з 9:00 до 16:00 за телефоном (056) 720-97-60 (відділ управління персоналом)», - додали у суді.

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