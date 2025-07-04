Екс-посадовця Міноборони викрили на фальсифікаціях у паливних закупівлях на 2 млрд грн

Прокурори повідомили про підозру екпосадовцю Міноборони у службовій недбалості зі збитками близько 2 млрд грн.

Фото: gp.gov.ua

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Колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру за службову недбалість і використання підроблених документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України). Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у 2023 році підозрюваний уклав 76 договорів із суб’єктами господарювання на постачання паливно-мастильних матеріалів для спецтехніки на суму понад 17 млрд грн. У порушення законодавства до цієї суми безпідставно включили понад 2 млрд грн податку на додану вартість, що завдало державі значних збитків.

Під час досудового розслідування суб’єкти господарювання відшкодували понад 1,8 млрд грн.

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