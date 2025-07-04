Экс-чиновника Минобороны уличили в фальсификациях в топливных закупках на 2 млрд грн

Прокуроры сообщили о подозрении экс-чиновнику Минобороны в служебной халатности с убытками около 2 млрд грн.

Фото: gp.gov.ua

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Бывшему должностному лицу Министерства обороны Украины сообщено о подозрении за служебную халатность и использование поддельных документов (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в 2023 году подозреваемый заключил 76 договоров с субъектами хозяйствования на поставку горюче-смазочных материалов для спецтехники на сумму более 17 млрд грн. В нарушение законодательства в эту сумму безосновательно включили более 2 млрд грн налога на добавленную стоимость, что нанесло государству значительный ущерб.

Во время досудебного расследования субъекты хозяйствования возместили более 1,8 млрд грн.

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