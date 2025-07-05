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У яких випадках відбувається блокування податкових накладних та розрахунків коригування — роз’яснення

08:32, 5 липня 2025
Роз'яснення Головного управління ДПС у Харківській області щодо умов блокування податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі.
У яких випадках відбувається блокування податкових накладних та розрахунків коригування — роз’яснення
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У Головному управлінні ДПС у Харківській області роз’яснили, у яких випадках відбувається блокування податкових накладних та розрахунків коригування.

Так, блокування ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних відбувається, зокрема, коли:

  • підприємство включено до переліку ризикових;
  • відсутня матеріально-технічна база та чисельний штат для виконання робіт чи надання послуг;
  • відсутні документи на зберігання та транспортування товаро–матеріальних цінностей;
  • при виробництві продукції змінено код товару;
  • неподання до податкового органу Таблиці даних платника або неправильне її заповнення щодо кодів видів діяльності платника податків згідно з КВЕД, кодів товарів УКТЗЕД, код послуг з ДКПП що постачаються та/або придбаваються платником податків, ввозяться на митну територію.

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