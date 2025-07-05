У яких випадках відбувається блокування податкових накладних та розрахунків коригування — роз’яснення

Роз'яснення Головного управління ДПС у Харківській області щодо умов блокування податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі.

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У Головному управлінні ДПС у Харківській області роз’яснили, у яких випадках відбувається блокування податкових накладних та розрахунків коригування.

Так, блокування ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних відбувається, зокрема, коли:

підприємство включено до переліку ризикових;

відсутня матеріально-технічна база та чисельний штат для виконання робіт чи надання послуг;

відсутні документи на зберігання та транспортування товаро–матеріальних цінностей;

при виробництві продукції змінено код товару;

неподання до податкового органу Таблиці даних платника або неправильне її заповнення щодо кодів видів діяльності платника податків згідно з КВЕД, кодів товарів УКТЗЕД, код послуг з ДКПП що постачаються та/або придбаваються платником податків, ввозяться на митну територію.

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